بين إيدين ربنا.. تامر شلتوت يطالب الدعاء لوالده

وظهر تامر بالصورة برفقة والداه وطالب بالدعاء له وكتب: يارب يا حنان يا منان يا قادر يا قدير علي كل شئ والدي بين يديك...اكتب له الشفاء العاجل اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير أرجو من حضراتكم الدعاء لوالدي بالشفاء.. الدعاء يغير القدر...يارب.

وفي سياق آخر، يُشارك تامر شلتوت حاليًا مسلسل "الدايرة" وهو ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي.