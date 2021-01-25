صباح ملون بالفرح.. عائشة بن أحمد تبهر الجمهور بإطلالة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التوصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت عائشة بن احمد على الصورة قائلة " صباحكم تفاؤل.. صباح ملون بكل الوان الفرح .

وتشارك التونسية عائشة بن أحمد في مسلسل "تقاطع طرق" مع الفنانة منى زكي وعدد كبير من النجوم في العمل المقرر عرضه رمضان 2021.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تجسد شخصيتها منى زكي تنشأ بينها وبين زوجها ويجسد شخصيته محمد ممدوح العديد من الخلافات، وخصوصا بعد زواجه الثاني من عائشة بن أحمد زميلته في العمل فتقرر الزوجة الأولى إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

مسلسل تقاطع طرق بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن اخراج تامر محسن.