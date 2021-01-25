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إلهام شاهين تنعي الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي

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أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة إلهام شاهين، الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إلهام شاهين صورة الراحلة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة" الله يرحمها رحمة واسعة".

يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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