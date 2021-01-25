31 فيلما روائيا طويلا تتنافس في مهرجان فجر السينمائي

طهران ـ العمانية :

تَقدّم 31 فيلما روائيا طويلا للمشاركة في منافسات مهرجان فجر السينمائي بنسخته التاسعة والثلاثين ووفقا للموقع الإلكتروني للمهرجان، فإن جميع هذه الأفلام حققت الشروط الأولى للمشاركة، ما يعني أن أكثر من نصف الأفلام ستخضع لمراجعة هيئة التحكيم بالمهرجان.

ومن شأن حضور هذا العدد الملفت من “الأفلام الأولى” التي أُنتجت خلال جائحة كورونا أن يلفت الانتباه إلى المخرجين الشباب أو الذين انخرطوا في هذا المجال مؤخرا.

ومن الأفلام الأولى لمخرجيها التي تشارك في هذه الدورة: “آهو” للمخرج هوشنك كلمكاني، و”السيارة” للمخرج علي ميري رامشه، و”بعد الحدث” للمخرج بوريا حيدري أوره، و”بی آبان” للمخرج مهرداد كوروش نيا، و”الأبوة” للمخرج حسين دارابي، و”تارا” للمخرج كاوه قهرمان، و”تروا” للمخرج محمد علي زاده فرد.

وتشمل القائمة أيضا: “الكلام الأخير” للمخرج إبراهيم شفيعي، و”حكم الاستئناف” للمخرج محمد أمين كريم بور، و”بيت ماهرخ” للمخرج شهرام إبراهيمي، و”الخط الافتراضي” للمخرج فرنوش صمدي، و”ذات يوم آبادان” للمخرج حميد رضا آذرنك، و”زالاوا” للمخرج أرسلان اميري، و”التباني” للمخرج داود نوروزي، و”ثلاثة أيام ثلاث جرائم قتل” للمخرج مسعود أميني تيراني.

كما تشمل القائمة: “المهرج” للمخرج حميد همتي، و”شهربانو” للمخرجة مريم بحر العلومي، و”الغطسة الكبيرة” للمخرج كريم لك زاده، و”عروسة شارع فرشته” للمخرج مهدي خسروي، و”التهديف في مرمانا” للمخرج أحمد تجري، و”الصدغ للمخرج عادل تبريزي، و”على حافة الخط” للمخرج علي جبارزاده، و”ليبار” للمخرج حسين ريكي، و”منصور” للمخرج سياوش سرمدي.

وتكشف هذه الأفلام حضورا للناقد المخضرم “هوشنك كلمكاني”، إلى جانب مخرجين سبق لهم إخراج أفلام قصيرة ووثائقية، كما أن بعض المخرجين سبق أن خاض تجربة إخراج الأفلام الروائية الطويلة، لكن ما يجمعهم أنهم قاموا بإتمام إخراج أفلامهم بعد الحصول على رخصة الإخراج من وزارة الثقافة.

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