لجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية تنظم جلسة حول المسابقات وأثرها على الساحة الشعرية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية جلسة حوارية بعنوان “حوار في قضايا الشعر” (المسابقات وأثرها على الساحة الشعرية والشاعر) شارك فيها كل من الشاعر ناصر بن خميس الغيلاني والشاعر خميس بن محمد المقيمي وأدارها الشاعر علي بن سالم الحارثي عبر برنامجي زووم واليوتيوب

وتأتي الجلسة الحوارية ضمن الفعاليات والبرامج الثقافية والتي تنفذها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية خلال شهر يناير وذلك لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية.

وقد ناقشت الجلسة عددا من المحاور والمفاهيم تناولت أهمية المسابقات الشعرية بهدف تحريك الراكد في الساحة الشعرية أو دعم الشعر والشعراء وهل الشعر والشاعر والساحة الشعرية بحاجة فعلا للمسابقات والتنوع في المسابقات وتعدد جهاتها وإيجابيات وسلبيات المسابقات وهل هناك أهمية في منح الجمهور جزءا من درجة الحكم على الشاعر والأسس التي تُبنى عليها المسابقات المختلفة كشروط أو حتى كمعايير تحكيم.

كما تطرقت محاور الجلسة حول آراء الشعراء المشاركين في محاولة بعض الشعراء تفصيل قصائدهم بقياس المسابقات واستخدام المبدعين كجسر لتحقيق أهداف دعائية والأهمية النسبية للمسابقات الشعرية المختلفة من حيث الإثراء الأدبي والترويج الإعلامي والقيمة المادية، وقد تخلل الجلسة الحوارية تقديم مجموعة من القصائد الشعرية إلى جانب مداخلات للحضور حول محاور الجلسة.

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