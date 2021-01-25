غدا ..”صناعة التفكير في الهند” ندوة بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء

مسقط ـ الوطن:

تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ممثلة في لجنة الدراسات والفكر في الثامنة من مساء غد الأربعاء ضمن برنامج صالون الأربعاء ندوة أدبية معرفية، بعنوان (صناعة التفكير في الهند). الأمسية التي ستديرها الدكتورة فوزية الفهدية، وستنقل على حساب الجمعية في ZOOM، وعلى منصاتها في يوتيوب وتويتر وفيسبوك سيشارك فيها كل من الدكتور أيمن يوسف، من خلال محاور عديدة تتمثل في تأصيل مفهوم صناعة الفكر والحديث عن التجارب الأميركية والصينية والهندية في هذا الشأن. كما سيتحدث الدكتور وائل مصطفى عن كيفية تأثير صناعة الفكر في صعود الهند، مع فرز نماذج لمراكز صناعة الفكر في الهند ، والتطرق إلى مخرجات صناعة الفكر في الهند.

الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن يوسف هو أستاذ جامعي يعمل في الجامعة العربية الأميركية في جنين بفلسطين منذ العام 2004. حاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة M.S University of Baroda في الهند في العام 2000، وله العديد من الكتب والمقالات العلمية المحكمة، كما له اهتمامات بحثية خاصة في حل الصراعات والأمن الإنساني والمجتمع المدني والنخبة السياسية والحركات الاجتماعية. أما الدكتور وائل مصطفى أبو الحسن فهو أستاذ جامعي يعمل في الجامعة العربية الأميركية في جنين بفلسطين منذ العام 2003. وحاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس من الجامعة الإسلامية في الهند في العام 2000. له العديد من المقالات العلمية المحكمة، والمنشورة في مجلات علمية محلية وإقليمية وعالمية. كما نشر العديد من المقالات في موضوعات معرفية وسياسية واجتماعية وسلوكية مختلفة في الصحافة الفلسطينية والعربية والعالمية.