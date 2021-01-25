مهرجان صحبنا فكسان لـ عصام صاصا يحقق نسبة مشاهدة عالية

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مهرجان صحبنا فكسان (صحبة رمة) لمطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا نجاحاً كبيراً، فور طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" .

تخطى مهرجان صحبنا فكسان ال 401 ألف مشاهدة، على اليوتيوب، فاجأ عصام صاصا جمهوره، بطرح مهرجان "أمير ومليش أميرة" وذلك من خلال طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان أمير ومليش أميره غناء عصام صاصا وعلى قدوره كلمات عبده روقه توزيع كيمو الديب.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "حال يغم وعيشة ضاله لما أفوق باخدلي صدمة، أنا مخنوق مش حمل كلمة وكفاية اللي أنا فيه هاتلي بني وهاتلي بفرة فين دماغي بقت مسافرة أطلع منحفرة أقع في حفرة طب امشي وأروح على إيه بداء الهجوم واتحدينا أخصامنا مين ولا بيهمنا".