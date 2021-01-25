لقاء الخميسي تبهر جمهورها بإطلالة سوداء

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة"، مع عدد من الفنانين منهم نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان كما شارك به عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني.