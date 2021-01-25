ربنا يخليك لينا يا حبيبي.. مي كساب تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مي كساب على تهنئة صديقها الفنان القدير صلاح عبدالله بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الخامس والعشرين من يناير.

وشاركت مي صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت به رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنت أبويا الغالي وأحن وأجدع وأنبل صاصا في الدنيا .. ربنا يخليك لينا يا حبيبي.