ربنا يخليك لينا يا حبيبي.. مي كساب تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مي كساب على تهنئة صديقها الفنان القدير صلاح عبدالله بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الخامس والعشرين من يناير.
وشاركت مي صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت به رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنت أبويا الغالي وأحن وأجدع وأنبل صاصا في الدنيا .. ربنا يخليك لينا يا حبيبي.
يشار أن مي كساب روجت مؤخرًا لأغنيتها الجديدة"اسم الله"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وفي سياق آخر، شاركت الفنانة مي كساب مؤخرًا في مسلسل "اللعبة"، وهو بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وهو سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.