ساندي تكشف حقيقة اعتزالها الفن

وقال ساندي أثناء لقائها مع "the insider" أنها تفعل ذلك من أجل فتح صفحة جديدة وهذا ما يفعله معظم النجوم.

وتابعت قائله: " ليس هناك نيبة للاعتزال كما تردد وانما كان السبب وراء حذف كافة التفاعلات على انستجرام كنوع من مشاكسة الجمهور وتوجيه رسالة أيضا لهم بفتح صفحة جديدة بالنسبة لى".