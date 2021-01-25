ساندي تكشف حقيقة اعتزالها الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة ساندي، عن حقيقة اعتزالها الفن وذلك عقب مسحها لكل صورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقال ساندي أثناء لقائها مع "the insider" أنها تفعل ذلك من أجل فتح صفحة جديدة وهذا ما يفعله معظم النجوم.
وتابعت قائله: " ليس هناك نيبة للاعتزال كما تردد وانما كان السبب وراء حذف كافة التفاعلات على انستجرام كنوع من مشاكسة الجمهور وتوجيه رسالة أيضا لهم بفتح صفحة جديدة بالنسبة لى".
يذكر أن الفنانة ساندي، تستعد لطرح أحدث أعمالها وهي أغنية "ازيك النهاردة"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.