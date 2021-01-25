بهذه الصورة.. هنا الزاهد تثير الجدل حول حملها

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا بالصورة من داخل أرض زراعية مرتدية فستان أسود مزين بالورود ، ويبدو عليها ملامح الحمل.

وأثارت هنا بالصورة الجدل ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وانهالت التعليقات أبرزها "مبروك ، واضاف آخر انتي بتصوري مسلسل جديد؟.

وشاركت هنا الزاهد في أول تقديم تليفزيوني لها عن طريق برنامج "هزر فزر" ووهو برنامج كوميدي ترفيهي يتم فيه استضافة عدد من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب.