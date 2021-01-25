هنادي مهنا تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة هنادي مهنا جمهورها ومحبيها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية تيشرت أبيض وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ يميل للالوان الترابية ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها.

يشار أن الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا يحلا اليوم الاثنين ضيوف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" ، وذلك يوم الإثنين الساعة 11 مساءً.

يذكر أن هنادي مهنى عرض لها مؤخرا مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

