حمزة نمرة للأسبوع الثالث في صدارة توب أنغامي

قامت أنغامي بنشر قائمة توب الأغاني العربية لهذا الأسبوع وقد احتل حمزة نمرة القائمة بأغنية "فاضي شوية " التى تربعت على عرش التوب في الأسبوعين الماضيين أيضًا.
حققت أغنية «فاضي شوية» للفنان حمزة نمرة، من ألبوم «مولود سنة 80»، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إذ حصدت أكثر من 3.5 مليون أستماع على أنغامي ، منذ طرحها يوم 30 ديسمبر 2020.
وأغنية «فاضي شوية» من كلمات خليل عز الدين، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وجيتار مصطفى أصلان
و إليكم الأغاني التي تصدّرت توب أنغامي هذا الأسبوع
1-حمزة نمرة " فاضي شوية "
2-محمود العسيلي "حب غلط "
3-جوزيف عطية " طبيعي "
4-ناصيف زيتون " يلي بدا ياني"
5-دبل زوكش مع عنبة "فكك"
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