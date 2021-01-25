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حمزة نمرة للأسبوع الثالث في صدارة توب أنغامي

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قامت أنغامي بنشر قائمة توب الأغاني العربية لهذا الأسبوع وقد احتل حمزة نمرة القائمة بأغنية "فاضي شوية " التى تربعت على عرش التوب في الأسبوعين الماضيين أيضًا.

حققت أغنية «فاضي شوية» للفنان حمزة نمرة، من ألبوم «مولود سنة 80»، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إذ حصدت أكثر من 3.5 مليون أستماع على أنغامي ، منذ طرحها يوم 30 ديسمبر 2020.

وأغنية «فاضي شوية» من كلمات خليل عز الدين، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وجيتار مصطفى أصلان

و إليكم الأغاني التي تصدّرت توب أنغامي هذا الأسبوع 

1-حمزة نمرة  " فاضي شوية  "

2-محمود العسيلي "حب غلط "

3-جوزيف عطية " طبيعي "

4-ناصيف زيتون " يلي بدا ياني"

5-دبل زوكش مع عنبة "فكك"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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