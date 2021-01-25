بعد تأهلهم لربع النهائي.. نضال الشافعي يوجه رسالة إلى أبطال كرة اليد من خلال "دوت الخليج الفني"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان نضال الشافعي رسالة إلى أبطال كرة اليد، وذلك بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني.

وقال نضال الشافعي ل"دوت الخليج الفني" لأبطال منتخب كرة اليد"أبطال ورجالة ودائما رافعين رأس مصر لفوق وان شاء الله احنا في ضهركم وشعب مصر كله في ضهركم لغاية ماتحققوا البطولة وتجيبوا كأس العالم لمصر بجد شرفتونا في الماتشات اللي فاتت".

وتابع"وإن شاء الله هتشرفونا أكتر وأتمني ليكم كل النجاح والتوفيق وهما دول رجالة مصر اللي دايما رافعين رأس مصر".

يذكر أن نضال الشافعي يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل هجمة مرتدة، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، نضال الشافعي، ندى موسى، مايان السيد.