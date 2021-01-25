على طريقتها الخاصة.. هالة صدقي تحتفل بعيد الشرطة

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة هالة صدقي بعيد الشرطة التي يحل اليوم الخامس والعشرين من يناير

ونشرت هالة صورة لها بزي ضباط الشرطة من أحد افلامها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : الف تحية وسلام واحترام للشرطة المصرية وكله يضرب تعظيم سلام.

يشار أن الفنانة هالة صدقي أعربت مؤخرًا عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في حملة"١٠٠.٠٠٠٠صحة "للتوعية ضد أمراض السكر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هالة صدقي صورة من كواليس مشاركتها في هذه الحملة، وعلقت عليها قائلة :"سعيدة جدًا بمشاركتي بحملة ١٠٠.٠٠٠٠ صحه للتوعية ضد أمراض السكر ،وبجهلي الطبي أول مره أعرف إن السكر بيجيب فشل كلوي".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

