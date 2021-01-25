وعلقت ناهد السباعي على الصورة قائلة " فرح سنية ياله من تأثير قوي في أن تستمر لتكون".
وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناهد السباعي تسترجع ذكرياتها في كواليس مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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