نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. كريم محمود عبدالعزيز يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان كريم محمود عبدالعزيز على تهنئة صديقه الفنان القدير صلاح عبدالله بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الخامس والعشرين من يناير.

ونشر كريم صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب: في يوم زي ده جالنا صاصا.. وجاب معاه كل الخُلاصة.. خُلاصة الضحك والطيبة.. والجدعنة والرجولة..ولو تزعله يضرب القَمَّاصة.. وفي ثانية و بدون مُقَدِّمات..يقعد معاك قاعدة.. يدّيك فيها الخُلاصة..بنحبك بجد يا صاصا

كل زنة وأنت طيب يا زازا.

والجدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح عبد الله، يشارك في مسلسل "جمال الحريم"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة: نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير.

ويذاع مسلسل "جمال الحريم"، على قناة DMC في الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما في الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحًا، والرابعة الا ربع عصرًا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 في الساعة 9 مساء والخامسة صباحًا والثالثة والربع عصرًا.