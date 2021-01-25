نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يحتفل بـ بنجاح كليب "مصباح علاء الدين" :تريند في 17 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحتفل النجم محمد رمضان، بتصدر أغنيته الجديد "مصباح علاء الدين" تريند رقم واحد في 17 دولة وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشر "رمضان" مقطع فيديو من أغنيته "مصباح علاء الدين"، وعلق عليه قائلًا:" الحمد لله كليب #مصباحعلاءالدين تريند على يوتيوب في١٧ دولة".

و في سياق أخر يقوم محمد رمضان ببطولة مسلسل "موسي"، المقرر عرضه رمضان المقبل، الذي سوف تدور احداثة في زمن الخمسينيات والستنيات، حول شخص صعيدي يتحمل مسؤلية اخوانة بعد وفاة والدة، وفي يوم من الايام يسافر للقاهرة ويقع في حب بنت فرنسية.

ويشارك في بطولة العمل النجمة سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل، فريدة سيف النصر، تارا عماد، محمد عز، مفيد عاشور، أحمد فهيم، جوري بكر، أحمد طلعت، محمد علي ماهر، سعد المختار، محمد الحناوي، العمل من إخراج محمد سلامة، تأليف ناصر عبد الرحمن.