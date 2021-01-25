أشرف طلبة: المسرح بالنسبة للفنان الحقيقي هو اكسير الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان أشرف طلبة، إن المسرح بالنسبة للفنان الحقيق هو اكسير الحياة، معقبًا: "اللي زي ما يقدرش يعيش من غير مسرح، المسرح شيء مختلف تمامًا عن الفيديو والسينما..في المسرح كل يوم ممكن اعمل نفس المشهد واكتشف زوايا جديدة للمشهد".

وتابع "طلبة"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن المسرح يؤدي إلى تجديد الذات كثيرًا، ولذلك يعتقد بأن المسرح يطيل العمر، معقبًا: "المسرح هو أبو الفنون".

ولفت إلى أن الكثير من الفنانين يهربوا من الوقوف على خشبة المسرح بسبب الخوف، أو الاجهاد من العمل في المسرح،أو بسبب أن المسرح لا يوفر دخل مادي جيد للممثل، معقبًا: " العمل في المسرح من الناحية المادية مدمر".

