تحية للشهداء.. نبيل الحلفاوي يحتفل بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

وغرد نبيل الحلفاوي قائلا "#٢٥_يناير، تحية لحماة الوطن من الشرطة المصرية في عيدهم ولأرواح شهدائهم البواسل الأحياء عند ربهم يرزقون، وسلاما لأرواح شباب نقي ممن تحركوا بنية مخلصة صادقة بعيدا عن تربص وتآمر المتآمرين. شباب استشهد أملا في مستقبل أفضل لهذا البلد، ندعو الله أن يتحقق وتسعد أرواحهم الطاهرة".
وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.
وعلى جانب اخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي بإبداء رأية في كل القضايا المطروحة التي تشغل الراي العام سياسية، فنية، ورياضية ويهتم بالرد على متابعية والتفاعل معهم.
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