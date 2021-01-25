نوال الزغبي تكشف سبب عدم حصولها على لقاح كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة نوال الزغبى، تعليقا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" تكشف فيه عن سبب عدم حصولها على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقالت الزغبي في تغريدتها: "كتير صار لغط على الكلام اللي كتبته عن vaccine كل واحد فهمه متل ما بده!!.. اللي بقصده ان بعض الناس اللي اخدت الـvaccine مفتكرين ان ما راح يلقطوا الكورونا... وما قصدت ابدا ان الـvaccine ما بيسوى!!!.. اما بالنسبة لإليّ ما بقدر آخده حاليا! ظروف صحية".

وتستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لطرح كليب اغنيتها الجديد التي تقدمها باللهجة المصرية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.

