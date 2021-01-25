الخديوي ناوي على إيه.. أحمد العوضى يشارك جمهورة بصورة جديدة له | شاهد

شارك الفنان أحمد العوضي جمهور بـ صورة جديدة له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:
الخديوي - الرجل الجدع -الخديوي ناوي علي ايه
ويشارك العوضى فى مسلسل "اللى مالوش كبير" والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.
يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.
وتدور أحداث المسلسل حول العمل بقضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن القومي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.
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