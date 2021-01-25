"تحية لحماة الوطن".. نبيل الحلفاوي يحتفل بعيد الثورة

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بعيد الثورة، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" قائلا: "٢٥_يناير، تحية لحماة الوطن من الشرطة المصرية في عيدهم ولأرواح شهدائهم البواسل الأحياء عند ربهم يرزقون، وسلاما لأرواح شباب نقي ممن تحركوا بنية مخلصة صادقة بعيدا عن تربص وتآمر المتآمرين. شباب استشهد أملا في مستقبل أفضل لهذا البلد، ندعو الله أن يتحقق وتسعد أرواحهم الطاهرة".

ويتسعد "الحلفاوي" لعرض مسلسله "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.