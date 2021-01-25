راغب علامة يلتقي محبيه بأوبرا دبي في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم اللبناني راغب علامة للقاء محبيه في أوبرا دبي في الثاني عشر من مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أجمل أغنياته.

وعلق علامة على البوستر الترويجي للحفل، عبر تويتر وقال: اذا الله بيريد لازم نحاول نرجّع أيّام الفرح والحفلات الحلوة مع الحفاظ على التباعد والأمن الاجتماعي.. هيك بنكون فرحانين وآمنينكلّ عام وانتم بخير، وإلى اللقاء في ١٢ مارس.

يذكر أن علامة كان قد شكر الطاقم الطبي، وقال "‏الى ‎عباس الحسين و الى ‎الكادر الطبي في ‎لبنان والعالم العربي وفي جميع أنحاء العالم انتو أملنا وانتم الأمل نفسه يا فرسان المرحلة أيها الأبطال.