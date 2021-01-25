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بعد تأهلهم لربع النهائي.. وفاء عامر توجه رسالة لأبطال كرة اليد من خلال"دوت الخليج الفني"

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القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة إلى أبطال كرة اليد، وذلك بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني.

وقالت وفاء عامر ل"دوت الخليج الفني" لأبطال منتخب كرة اليد"شرف كبير جدا لمصر إنكم تتأهلوا لربع النهائي إن شاء الله بالتوفيق وإلى الإمام دايما، وافتكروا دائماً إنكم بترفعوا اسم مصر، بالرياضة تسمو النفوس".

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية بنات موسى ضمن مسلسل"إلا أنا"، بطولة:صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد،تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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