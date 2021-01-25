ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بعد مشاركتها لوالدها للمرة الثانية في الفارس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة الشابة ملك احمد زاهر، تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل" وذلك بعد الاعلان عن مشاركتها لوالدها في عمل سينمائي جديد بعنوان "الفارس".

في سياق منفصل، كشفت الفنانة ملك زاهر، ابنة النجم أحمد زاهر، أن والدها بكى أثناء مشاهدته لها وهي تصور دورها في مسلسل "لؤلؤ"، والذي يعرض يوميًا على مجموعة قنوات "أون"، مؤكدة تأثره الشديد، مشيرة إلى أنه الداعم الاول لها دائمًا.

ونشرت ملك زاهر عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لوالدها، وهو يبكي، وعلقت عليها قائلة: "اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وأنا بعمل مشهد امبارح في لؤلؤ.. اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه ووقف جنبي ومسبنيش ولا ثانية لوحدي.. شكرًا على أنك الداعم الأول لي.. بحبك أوي أوي يا زيزو".

وتشارك ملك زاهر في مسلسل "لؤلؤ"، في دور "منة"، وهي ابنة غير شرعية لطارق نصار والذي يؤدي دوره والدها الفنان أحمد زاهر، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، ومن بينهم مي عمر، وإدوارد، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وهيدي كرم، وأشرف زكي، وهدير عبد الناصر، ومحمد مهران، وحمدي هيكل، ومن تأليف مي عمر، ومحمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ومحمد سامي.

ويعد مسلسل "لؤلؤ" بمثابة عودة للفنانة ملك أحمد زاهر مرة أخرى على الساحة الفنية بعد تغيبها منذ ما يزيد عن 7 أعوام، وذلك بعد عرض آخر أعمالها، وهو مسلسل "القاصرات" عام 2013، والذي جسدت به دور الطفلة رباب، وأحداثه تدور حول قضية زواج الفتيات في سن مبكرة، من بطولة صلاح السعدني، وداليا البحيري، ونهال عنبر، ولقاء سويدان، وغيرهم.

