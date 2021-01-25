أخبار الدراما .. نسرين طافش: الوجه الآخر مكتوب بشكل احترافي .. أول ظهور لـ توبا بويوكستون من ابنة السفير

نشر موقع دوت الخليج على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار المسلسلات، ونجوم صناع الدراما، من أبرزها..

عبرت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "الوجه الآخر" للفنان ماجد المصري والذي عرض مؤخرا .

وأضاف: "لم أقلق عندما علمت أن النجم ماجد المصري صاحب قصة المسلسل خاصة أن المسلسل ناقش موضوعات هامة وهذا ظهر من خلال ردود أفعال الجمهور".

وتابع نسرين طافش،في تصريح لـ دوت الخليج":"المسلسل مكتوب بشكل احترافي وهناك مجهود كبير بذله الفنان ماجد المصري والسيناريست فداء الشندويلي ، فهو يركز علي قضايا هامة ومختلفة فى المجتمع، وهو صراع الحصول على المال بطرق غير مشروعة ويدخل البطل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى".

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل لؤلؤ عدة تطورات أبرزها عودة "لؤلؤ" والتي تجسد دورها مي عمر إلى "طارق" والذي يجسد دوره أحمد زاهر ووفاة "منة" ابنة نهال "نجلاء بدر" ومحاولات "كاميليا" لجعل مجدي ليعود للعمل معها.

تطلب لؤلؤ من مجدي أن يذهب إلى بدر ليخبره بما حدث ويوضح له أنها تحبه، وعندما يصل إلى الورشة يرى مروة معه.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

تعرض اليوم الاثنين حلقة جديدة من مسلسل " ابنة السفير" عبر منصة شاهد VIP وقناة ستار التركية ، في اول ظهور للممثلة التركية توبا بويوكستون بعد انضمامها للعمل.

وأفادت تقارير بالصحف التركية، بأنتوبا بويوكستون اصطحبت ابنتها التوأم من زوجها السابق الممثل التركي انور صلاياك الى مدينة بودرم لكي تبقيان معها خلال فترة التصوير .

بهذا تلتقي توبا بويوكستون للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيا رومانسيا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.

شارك الفنان أحمد العوضي جمهور بـ صورة جديدة له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ويشارك العوضى فى مسلسل "اللى مالوش كبير" والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورة قديمة لها من كواليس تصوير مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع عدد من نجوم الفن منهم الراحل نور الشريف.

وعلقت ناهد السباعي على الصورة قائلة " فرح سنية ياله من تأثير قوي في أن تستمر لتكون".

وشاركت ناهد السباعي مؤخرا في ‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي ، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي