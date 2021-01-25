نبيلة عبيد تحتفل بعيد الشرطة الـ 69

نشرت الفنانة نبيلة عبيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل فيه بعيد الشرطة الـ 69 والذى يوافق اليوم.

وكتبت نبيلة : "كل عام ورجال مصر بألف خير، يا رب الأمن والأمان لمصر ولشعوب كل العالم".

وكانت نبيلة عبيد قد احتفلت يوم 21 يناير الجاري، بعيد ميلادها الـ 76، إذ أنها من مواليد 1945.

وكان اخر اعمال الفنانة نبيلة عبيد فى رمضان الماضى مسلسل "سكر زيادة"، بطولة: نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.