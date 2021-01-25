أخبار المزيكا.. مصباح علاء الدين لـ محمد رمضان تريند رقم 1.. وكارمن سليمان تستعد لطرح أغنية جديدة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الخاصة بالموسيقى، من أبرزها..

حقق فيديو كليب أغنية "مصباح علاء الدين" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم 1 بعد طرحه عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "من صغري كنت شايف وانا بلمس النجوم .. ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم .. وحلمت بالبطولة جايلك ياصفوف يا أولي .. وأدي حلم الطفولة أهو اتحقق فيوم .. ماكانش ليا واسطة مادعكتش الفانوس .. بالعكس حلمت حلم كان رؤية مش كابوس".

والناس الطيبين واقفين مستجدعين .. هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم .. اعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم .. لما انا مش فارق معاك والناس كلها وياك .. إسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك".

تستعد الفنانة كارمن سليمان، لطرح أغنية جديدة بعنوان "الذكرى الشتوية"، وذلك على شكل فيديو كليب من إخراج زوجها مصطفى جاد.

أغنية "الذكرى الشتوية" كلمات الشاعر باسم عادل، والحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، ومن المقرر طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب" مساء يوم الخميس.

يذكر أن هنأت الفنانة كارمن سليمان، الملحن نادر حمدي بعد زواجه، السبت الماضي، بفتاة من خارج الوسط الفني.

ونشرت كارمن سليمان صورة لها مع زوجها مصطفى جاد، رفقة نادر حمدي، من حفل زفافه، وعلقت عليها "ألف مبروووك يا نادر ربنا يخليكوا لبعض أنت وسارة، ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة يا رب" .

حقق كليب In the morning للنجمة العالمية جينفير لوبيز 2 مليون و 300 الف مشاهدة بعد مرور اقل من اسبوعين على طرحها ، وهو رقم ضعيف مقارنة بما حققته اغاني وكليبات جينفير لوبيز.

على صعيد اخر شاركت جينفير لوبيز في احياء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، مع ليدي جاجا وكاتي بيري، واطلت بمعطف ابيض طويل وبنطال وبلوزة وقبعة من نفس اللون.

وكشفت النجمة العالمية جينيفير لوبيز مصير حفل زفافها في ظل ظروف انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وبالأخص الولايات المتحدة الامريكية التي اصبحت اكثر دول العالم تضررًا.

قامت أنغامي بنشر قائمة توب الأغاني العربية لهذا الأسبوع وقد احتل حمزة نمرة القائمة بأغنية "فاضي شوية " التى تربعت على عرش التوب في الأسبوعين الماضيين أيضًا.

حققت أغنية «فاضي شوية» للفنان حمزة نمرة، من ألبوم «مولود سنة 80»، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إذ حصدت أكثر من 3.5 مليون أستماع على أنغامي ، منذ طرحها يوم 30 ديسمبر 2020.

وأغنية «فاضي شوية» من كلمات خليل عز الدين، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وجيتار مصطفى أصلان

حققت أغنية" يا سمرا" للمطرب مصطفى شوقي التى طرحها المنتج نصر محروس على قناته الخاصة على يوتيوب حاجز الـ 2 مليون مشاهدة وهى من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامي سمير وإخراج نصر محروس.

من ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "ضارب عليوي" للفنان مصطفى شوقي من حاجز الـ6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد اسبوع من طرحها بقناة يوتيوب الخاصة بشركة فري ميوزك.

الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس.