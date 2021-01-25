نبيلة عبيد تطلب الدعاء لـ محمد الصغير.. شاهد

طالبت الفنانة نبيلة عبيد متابعيها بالدعاء لـ خبير التجميل محمد الصغير.

ونشرت صورة له من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت نبيلة عبيد قائلة "من فضلكم ادعوا معايا لأعز الأصدقاء الفنان محمد الصغير ان يشفيه و يعدى على الف خير و سلامه من الأزمه الصحية اللي بيمر بيها.

وقالت: محمد يا أعز الصحاب والحبايب و عشرة عمري الجميل قلبي معاك و مع زوجتك السيده ملكه العلايلي و ابنتك الجميله مها يا رب يشفيك و اشوفك منور زى الأول واكتر".

وكشفت الإعلامية مها الصغير عن الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير موضحة أنه لا يزال مريض للغاية، ونشرت صورة قديمة له معها عبر حسابها على "انستجرام".

وعلقت مها على الصورة قائلة "محمد الصغير ابويا و حب عمري حبيبي و نور عيني و حرمه امي اجمل و اقوي و اطيب قلب ملكه العلايلي ارجوا الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته ".