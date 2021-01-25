دانييلا رحمة تكشف قصة حبها ومعتصم النهار يتحدث عن زملاءه الأكثر وسامة..ملخص حلقة "بصراحة مع"

معتصم النهار حل ضيفا مع الفنانة دانييلا رحمة على برنامج "بصراحة مع" وتحدث الثنائي عن العديد من التفاصيل والمواقف التي تعرض كل منهما لها خلال الفترة الماضية، وتنمر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عليهما.

معتصم النهار: "لست أوسم النجوم وهناك من هو أجمل مني"

معتصم النهار كشف لدانييلا رحمة عن التنمر الذي تعرض له بعد انتشار صورة له في بداياته، وأكد أن الصورة التي انتشرت كان يرغب في نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لا يخجل من هذه الفترة من مسيرته، كما أكد أنه لا يرى نفسه وسيم كما يعتقد البعض، وأن هناك العديد من النجوم من وجهة نظره في الدراما العربية أكثر منه وسامة وجمال فقال معتصم النهار: "وسائل التواصل الاجتماعي تمكن أي شخص أن يتحدث، لكن البعض يستخدمها بشكل خارج إطار الأدب، وبالنسبة للصورة التي تسببت في تعرضي للتنمر من قبل البعض، فأنا أحبها لكونها تذكرني برحلتي، و لدي ثقة في نفسي، لكن أرى أنني لست وسيم بالشكل الذي يتحدثون عنه، فهناك أكثر من 6 إلى 7 نجوم في الدراما هم أجمل وأوسم مني، وأنا أحب حياتي قبل الشهرة التي تتسبب في الهموم والمشاكل".

دانييلا رحمة: "وسائل التواصل الاجتماعي تتسبب في ضغط بحياتي"

دانييلا رحمة تحدثت كذلك عن التنمر الذي تعرضت له من قبل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب صورة انتشرت لها، كما أوضحت أن هذه الوسائل من أكثر الأشياء التي تتسبب في ضغط على الفنان، وأوضحت أن البعض يرغب في رؤية النجم بشكل مثالي دائما فقالت دانييلا رحمة: "أجد وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لي من العناصر التي تتسبب في الضغط، وأنه يجب عليك أن تظهر بالشكل المثالي أمام الجمهور، فأنا قبل أن انشر فيديو أفكر أن البعض قد يهاجمني، وقلت لنفسي إذا ظللت افكر فيما يقوله الناس عني فلن أعيش".

دانييلا رحمة كشفت عن مواصفات رجل الأحلام بالنسبة لها فقالت: "أنا متصالحة مع عمري، لكن في بعض الأوقات أتمنى أن اعود للعشرينات لأن المسئولية كانت أقل، أما بالنسبة لدخولي في قصة حب فأنا الآن أعيش فيها، وتجاربي السابقة مع الحب أعتقد أنها انتهت لأن الحب الحقيقي يجب أن يستمر، والمواصفات التي تعجنبي في الرجل خاصة بالشخصية وأن يكون قادر على أن يتحدث مع المرأة".

دانييلا رحمة: "أخاف من المجهول واعيش في تفكير دائم"

معتصم النهار أشار إلى حالة الخوف التي تسيطر على الفنانة دانييلا رحمة في الظلام، وتحدث معها عن أحد المواقف التي تعرضت لها في تصوير مسلسل "dna" وكشفت الفنانة اللبنانية عن أسباب هذا الخوف فقالت: "جميع أصدقائي يتحدثون عن خوفي من الظلام، فأنا أخشى من المجهول أو أن يقترب مني شخص بدون أن أشعر، ودائما أفكر بشكل متواصل، وذلك يتسبب في ضغط بالنسبة لي".

معتصم النهار أوضح أنه عكس دانييلا رحمة بالنسبة لشعوره بالخوف من الظلام أو حالة التفكير المتواصلة فقال: "تفاجئت بأن دانييلا رحمة تفكر بشكل دائم، بعكسي فأنا أفكر أيضا بشكل مستمر لكن أحب أن أعيش افضل اللحظات، أما في الظلام فبتأكيد أشعر بالخوف، لكن أحب اكتشاف كل شيء أخشاه".