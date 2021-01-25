بـ فيديو في الملاهي.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته | شاهد

استعاد الفنان حسن الرداد، ذكرياته مع والدته الراحلة بـ مقطع فيديو لهما من الملاهى، ونشره عبر حسابه على "إنستجرام".

وعلق حسن الرداد، على الفيديو "أسعد أيام عمرى كنت بقضيها معاكى، كنتى الضهر والسند كنت بتكسف من كتر ما بتدعى لى، فاكرة لما كنت دايما بقولك ٩٩٪؜ من قلبى بيحبك و١٪؜ بحب به باقى العالم، وحشتينى قوى، بحبك".

وكان حسن الرداد أعلن منذ أيام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.