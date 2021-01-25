خرج من العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن دنيا.. شاهد

وقال فوزى: "بفضل الله وببركة دعواتكم خرج الفنان حسن دنيا من العناية المركزة الآن وانتقل إلي غرفة عادية بعد تعافيه من الكرونا وتلقيه اللقاح".
وكان كشف فوزي إبراهيم عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقال فوزي إبراهيم في تصريحات لـ دوت الخليج إن الملحن حسن دنيا حاليا في العزل، لافتا إلى أنه لايوجد تحسن في حالته منذ ثلاثة أيام.
وأوضح أن المسحة الجديدة للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية أيضا، منوها إلى أنه لم يوضع على جهاز تنفس سوى بضع ساعات عند دخوله إلى المستشفى، وبعدها عاد للتنفس الطبيعي.
وأضاف "فوزي"، أن مستشفى زايد العام ليس فيها عزل خاص بحالات كورونا ولذلك اضطروا لنقله إلى مستشفى الهرم.
كان فوزي إبراهيم قد كشف عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلاله حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب الشاعر فوزي إبراهيم: "تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفي زايد العام لعزل مستشفي الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفا.
حسن دنيا لحن العديد من الأغاني لكبار النجوم منهم محمد منير وعمرو دياب ، ومحمد فؤاد"، وحميد الشاعري ، وحكيم، ومن اشهر الأغاني "ربك لما يريد"،"متفكرنيش"، "أودعك"، وأتخدعنا للفنان حسن الأسمر.
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