شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تثير ضجة.. شيماء سبت تزوجت من “اللمبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 25 يناير 2021 11:36 مساءً - خرجت الفنانة البحرينية، شيماء سبت،حسب موقع هلابريس الاخباري عن صمتها تجاه الأنباء المتداولة بشأن زواجها من الفنان المصري محمد سعد الشهير بشخصية “اللمبي”، وذلك بعدما تداول رواد السوشال ميديا صورة لها برفقته في إحدى المناسبات، مكتوبا عليها: “زوجة محمد سعد تشبه ممثلة بحرينية”.

وأعادت سبت نشر الصورة المتداولة عبر حسابها بتطبيق سناب شات،واللدي تحتوي جريدة هلابريس على نسخة منه لكنها لم تنف أنها هي التي تقف بجانب الفنان المصري في الصورة، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أنها ليست بزوجته، مضيفة في تعليقها على الصورة: “اليوم وايد وصلتني هذه الصورة من عدة أشخاص ومواقع مشهورة بالسوشال ميديا”.

وأضافت شيماء سبت: “أنا ما أعرف منو كاتب ومنزل بالنت هذه صورة زوجة النجم المصري محمد سعد واللي أنا معجبة فيه جدا”، وتابعت: “هذه صورتي أنا فعلاً معاه في مهرجان دبي السينمائي سنة 2013 وكانت للذكرى وعزيزة علي.. فقط للتوضيح”.شاركها

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