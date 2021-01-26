سوزان نجم الدين تكشف شعورها لحظة لقاء أولادها بعد 5 سنوات من الحرمان بسبب قرار ترامب

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن مشاعرها التى لا توصف بعد لقائها بأولادها الذين لم ترهم منذ خمسة أعوام.

وقالت سوزان نجم الدين فى لقاء ببرنامج et بالعربى: "الفترة التي أمضوها مرت مثل الثواني ومثل الطيف، عنوانها أنا بحلم ولا بعلم.

وأضافت سوزان: لقائى بهم بعد خمس سنوات كان فيه كل الأحاسيس المتناقضة، ولم أعرف هل أحزن أم أفرح، خاصة وأنا أعرف أنهم سيغادرون بعد قليل.

وأوضحت سوزان: "حياتهم هناك وشغلهم ودراستهم، والصغار لا يزالون في المدرسة والكبار في الجامعة، أكيد لا يقدرون على ترك شغلهم للعيش في بلد ثان."

وقالت نجم الدين: "الآن بما إنه ترامب راح والحمد لله، وجو بايدن، أصبح قرار السوريين الممنوعين والسبع دول التي منعت من دخول أمريكا، محل دراسة القرارات القديمة كلها ستراجع ، سأقوم بمحاولة قريبة جدا عندما تفتح السفارة هنا، وأقدم على فيزا".