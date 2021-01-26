نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:
نشرت الفنانة نوال الزغبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن سبب عدم حصولها على لقاح فيروس كورونا المستجد.
تحتفل الشرطة المصرية بعيدها الـ69 تخليدا لذكرى مقاومة الإنجليز فى الإسماعيلية فى عام 1952 واستطاع عدد من المبدعين أن يجسدوا الدور الوطنى لرجال الشرطة بشكل حقيقى وواقعى.
نشرت الفنانة فيفى عبده تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تتمنى الشفاء فيه لخبير التجميل محمد الصغير الذى يمكث فى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.
نشر الشاعر فوزى إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن تطورات الحالة الصحية للفنان حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
كشفت المطربة ساندى عن حقيقة اعتزالها الفنى بعد قرار تخليها او حذف حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن دنيا.. فيفي عبده توجه رسالة مؤثرة لـ محمد الصغير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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