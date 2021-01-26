من خلال"دوت الخليج الفني"ممدوح الشناوي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد تأهله لربع نهائي المونديال

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه المذيع والفنان ممدوح الشناوي رسالة إلى أبطال كرة اليد، وذلك بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني.

وقال ممدوح الشناوي ل"دوت الخليج الفني" لأبطال منتخب كرة اليد"ربنا يوفقكم وإن شاء الله تحققوا إنجاز كبير فى البطولة وترفعوا اسم مصر وأنتم رجالة وهتقدروا تعملوا كده".

يذكر أن آخر أعمال ممدوح الشناوي مشاركته فى "خيط حرير"، وهو من بطولة مي عز، محمود عبد المغني، مي سليم، سوسن بدر، صفاء الطوخي، نيكولا معوض، يوسف عثمان، أحمد صيام، حنان سليمان، ولاء الشريف، هنادي مهنا.