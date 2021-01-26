أسامة كمال: احتفال الرئيس السيسي بعيد الشرطة يليق بتضحيات الشهداء

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الإعلامي أسامة كمال، باحتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الشرطة مع المصابين وأهالي الشهداء، قائلا: إنه احتفال يليق بتضحيات الشرطة.

وأذاع خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء اليوم الإثنين، فيديو تكريمي لشهداء الشرطة، ضحايا العمليات الإرهابية الخسيسة منذ 2013 حتى الآن، معلقا: «سلام الله على جميع الشهداء الذين خطوا بدمائهم تاريخا لن ينسى».

وشهد الرئيس احتفالية عيد الشرطة التي نظمتها وزارة الداخلية في عيدها الـ69، اليوم الإثنين، وتتزامن مع 25 من يناير من كل عام، ووضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري، وذلك تحية لشهداء الشرطة، وكرم العديد من المصابين وأسر الشهداء.

وتابع: «كل سنة وشهر نفقد شهداء يدافعون عن أرض الوطن منهم شباب زي الورد ورجال أوفياء هم آباء وجدود، هم جزء من المجتمع ونسيجه، تألمنا ونتألم كثيرًا، هم ضحوا بأرواحهم ودمائهم وكل شيء ونتمنى بقاءهم في كل البيوت»

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.