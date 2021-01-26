هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في "صاحبة السعادة" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد خالد صالح، سر زواجه من هنادي مهنا مؤكدًا أنهما يجمعهما الروح الطيبة.

وأشار خلال لقائها في صاحبة السعادة المذاع على قناة "dmc" أنه وزوجته يشتركان في هدف واحد وهو المسئولية في تحمل تاريخ والديهما الفنان الراحل خالد صالح والموسيقار هاني مهنا.

وكانت الفنانة الشابة هنادي مهنا احتفلت أيضًا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، بعيد خطوبتها الأول على زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

ونشرت هنادي مهنا مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتها بزوجها أحمد خالد صالح حيث حصدت العديد من الإعجابات والتعليقات المميزة.

واحتفل الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بزفافهما يوم 6 نوفمبر الماضي، قبل أن يسافرا لقضاء شهر العسل خارج البلاد.