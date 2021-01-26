في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. سبب رفض السندريلا الاحتفال بعيد ميلادها.. فيديو

تحل اليوم الثلاثاء 26 يناير ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي قدمت العديد من الإعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني الكبير .
وكان "دوت الخليج" التقى من قبل شقيقتها الفنانة نجاة التي كشفت أن سعاد حسني كانت ترفض الاحتفال بعيد ميلادها منذ بلوغها الثلاثين من عمرها وتقول: "إزاي أحتفل بسنة بتضيع من عمري".
وقالت شقيقة السندريلا إنها "كانت شخصية حيوية وتحب الحياة، ولكن بعيدا عن الكاميرا كانت شخصية خجولة للغاية على عكس جرأتها أمام الكاميرا".
وأضافت: "سعاد حسني كانت على علاقة طيبة بكل زملائها، ولكن صديقاتها المقربات كن نادية لطفي وإنعام سالوسة".
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