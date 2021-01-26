هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يكشفان أسرار قصة حبهما وزواجهما في "صاحبة السعادة".. بالفيديو

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح تحدثا عن تفاصيل علاقتهما وقصة حبهما وبدايتها، بالإضافة إلى كواليس حفل زفافهما وذلك خلال لقائهما في حلقة اليوم من برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في "صاحبة السعادة"

وقال أحمد خالد صالح في لقائه مع زوجته هنادي مهنا في برنامج "صاحبة السعادة"، إن علاقتهما بدأت منذ زمن بعيد، وذلك قبل أن تحترف هنادي مهنا التمثيل، وأضاف إنه كان قد بدأ مسيرته الفنية فور تخرجه من الجامعة، وتعرف على هنادي والتي كانت ترفض وقتها دخول مجال التمثيل، وكانا أصدقاء فقط ويتقابلان في المناسبات مع أصدقائهما المشتركين.

تفاصيل قصة حب أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

وقالت هنادي مهنا إن علاقة صداقتها بأحمد خالد صالح توطدت بسبب الأشياء المشتركة بينهما، وأبرزها أنهما أبناء فنانين ومشاهير، وشعرت إنه يشعر بمسئولية كبيرة تجاه اسم والده مثلما تفعل دوت الخليج، قبل أن تتطور علاقتهما بعد دخولها مجال التمثيل وعملها معه، وكشفت إنهما ظلا لفترة طويلة أصدقاء مقربين، قبل ان تبدأ قصة حبهما خلال العمل في مسلسل "زودياك".

وكشف أحمد خالد صالح إنه شعر بوجود قصة حب بينه وبين هنادي مهنا بسبب اهتمامها الكبير به، وسفرها خصيصاً من أجل حضور احدى العروض الخاصة لأفلامه، ومازحته هنادي مهنا قائلة إنه اعترف بحبه لها في رسالة على "واتس اب"، وكانت ستعترف له بحبها في اليوم التالي لو لم يعترف لها، وكشف الثنائي عن عدة مواقف طريفة بينهما في فترة صداقتهما وتعارفهما، بالإضافة إلى كواليس حفل الزفاف، وقالت هنادي إن عدد كبير من الحضور جاء بدون دعوة بسبب حبهم لهما، وأنهم حرصا على توجيه الدعوة لكل أصدقائهم.

أحمد خالد صالح يتذكر والده في "صاحبة السعادة"

وتحدث أحمد خالد صالح عن والده الراحل الفنان خالد صالح، وقال إنه كان يفضل في طفولته تعريف نفسه لأصدقائه بان والده يعمل محامي، لأن والده لم يكن ممثل شهير وقتها، ولكن الجميع أصبح يعرف انه والده فنان بعد تحقيقه شهرة كبيرة، وقال إنه كان يريد أن يصبح طيار أو يعمل خارج الوسط الفني، ولكنه شعر بحب التمثيل بعد دراسته للمسرح في الجامعة.