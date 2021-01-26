إصابة فايز السعيد بفيروس كورونا ونوال الزغبي تقلق الجمهور بعد لقائها به.. بالفيديو

فايز السعيد، الفنان والملحن الإماراتي، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا اليوم، وطمأن الجمهور على حالته الصحية، ولكن أثير القلق حول ضيوف برنامجه الأخيرة وأبرزهم الفنانة نوال الزغبي ولطيفة.

نوال الزغبي تعلق على جدل إصابتها بفيروس كورونا

وفور إعلان الفنان فايز السعيد إصابته بفيروس كورونا، قلق الجمهور على حالة الفنانة نوال الزغبي، خاصة إنها كانت ضيفته الأخيرة في برنامجه "غني مع فايز"، وحسمت نوال الزغبي الجدل حول إصابتها بفيروس كورونا، ونفت الأمر، وأكدت إنها أجرت مسحة فور وصولها إلى لبنان بالإضافة إلى مسحة أخرى للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس، وجاءت النتيجة سلبية، وطمأنت الجمهور في عدة تغريدات لها على تويتر.

الحالة الصحية للفنان فايز السعيد بعد إصابته بكورونا

وكشف برنامج "إي تي بالعربي" عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان فايز السعيد، والذي قال إنه أصيب بأعراض خفيفة خاصة إنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وكشف البرنامج عن إصابة عدد من المخالطين لفايز السعيد مؤخراً، ومنهم المخرج بسام الترك، وشربل ضومط المدير التنفيذي في شركة روتانا، والذي تواجد في كواليس البرنامج أيضاً مؤخراً.

لطيفة تنفي إصابتها بفيروس كورونا

ونفت أيضاً الفنانة لطيفة إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج "غني مع فايز" أيضاً، وأكدت إنها تستعد لتلقي لقاح فيروس كورونا الأسبوع المقبل، في الوقت الذي حسمت به الفنانة نوال الزغبي الجدل حول تصريحاتها عن رفضها تلقي لقاح كورونا، وقالت في تغريدة لها:" كتير صار لغط على الكلام اللي كتبته عن vaccine كل واحد فهمه متل ما بدو! اللي بقصده انوا بعض الناس اللي اخدت الvaccine مفتكرين انن ما رح يلقطوا الكورونا... وما قصدت ابدا انو الvaccine ما بيسوى! اما بالنسبة لإلي ما بقدر آخده حاليا! ظروف صحية".

وعلى الجانب الفني، تصور الفنانة نوال الزغبي هذه الأيام فيديو كليب لأغنيتها الجديد في لبنان، والمتوقع ان تطرحها الشهر المقبل، وهو نفس التوقيت الذي تستعد به الفنانة لطيفة لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "الليل ليل" باللهجة التونسية، والتي صورتها في دبي مؤخراً.