نهاية مثيرة للجدل لأحداث مسلسل "دفعة بيروت" وفاطمة الصفي تعلق.. بالفيديو

مسلسل "دفعة بيروت" أسدل الستار على حلقاته وأحداثه بعد عرض الحلقة الأخيرة منه، والتي شهدت أحداث غير متوقعة ومثيرة للجدل، وانقسم الجمهور بين معجب ومنتقد لنهاية المسلسل الذي احتل التريند بسبب نهايته.

مسلسل "دفعة بيروت" يحتل التريند بسبب الحلقة الأخيرة

وانتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل "دفعة بيروت" بأحداث غير متوقعة وأبرزها هروب "شاهة" التي تجسدها فاطمة الصفي من حفل زفافها على "كريم" الذي يجسده ذو الفقار خضر، وذلك بعد قصة حب طويلة بينهما، واكتشفت في لحظة الزفاف ان عم عريسها هو الذي اعتدى عليها في طفولتها، وعرفت ذلك من علامة في يده أثناء الاحتفال بالزفاف.

نهاية مثيرة لمسلسل "دفعة بيروت"

ولم يكن حدث هروب فاطمة الصفي من زفافها هو الوحيد المفاجيء للجمهور في الحلقة الأخيرة، ولكن أيضاً حاز مشهد انقاذ "مشعل"، الذي يجسده الفنان محمود نصر، لها من الغرق على تفاعل الجمهور، وذلك بسبب تقاربهما بعد تلك اللحظة ورومانسيتهما، وانتهى المسلسل بقصة حب جديدة لها معه بعد انسحابها من حفل زفافها، وأثارت نهاية المسلسل الكثير من الجدل بسبب نهايتها غير المتوقعة.

رسائل نجوم "دفعة بيروت" للجمهور بعد انتهائه

واحتفل نجوم مسلسل "دفعة بيروت" بعرض الحلقة الأخيرة وانتهائه، ونشروا صوراً من الكواليس والمشاهد الأخيرة، ومنهم الفنانة فاطمة الصفي والتي علقت على نهاية المسلسل:" وخلص مسلسل دفعة بيروت.. خلصنا.. وخلص العد.. كانت تجربة استثنائية عمرها ما راح تنسي.. بحلوها ومرها وتعبها وغضبها ورضاها .. دفعة بيروت شكراً لكم شخص"، ووجه المنتج جمال سنان الشكر لكل الممثلين في العمل لتحملهم الظروف الصعبة في تصوير المسلسل.

وتابعت فاطمة الصفي في رسالتها:" عن أحداث العشرة أشهر ..عن المرات التي توقف بها التصوير وتغيرت الأدوار والأحداث ..عن طاقم العمل الجبار من خلف الكواليس الذين يعملون كخلية نحل بحب وبلا كلل ..عن الممثلين من كل مكان وبلاد الذين تقلبت بهم الظروف وعاشوا مختلف الأحداث يساندون بعضهم البعض وبمجرد ان تضيء الكاميرا ينسون هويتهم الحقيقية ويعيشون القصة..عن شركة إنتاج قوية جداً يفهمون جيداً ان الفنان يتعب ويحاول ويشعر ان الفنان انسان ليس دمية ..عن مخرج صديق وبطل تحدا كل الظروف و اخرج العمل بأجمل صورة عن كاتبة استثنائية تكتب ليقرأ القلب وتؤمن بأبطال قصتها في كل يوم اكثر عن الأمس.. عن جمهور عظيم يتابع ويشجع ويصفق جمهور يشعرك بسعادة ورضاء جمهور بحماسه ينسيك تعب الـ عشرة اشهر ..عن كل لحظة صعبة عشناها وعاشت بنا ..عن الايام الثقيلة والخطط المتغيرة عن العودة إلى الوطن بطيارة إجلاء عن فيروس كورونا عن الحجر..عن دفعة بيروت".