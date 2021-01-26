في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال الراقصة سحر حمدي

تحل اليوم ذكري عيد ميلاد الراقصة المعتزلة سحر حمدي والتي أكملت اليوم عيد ميلادها ال65 ، سحر حمدي والتي بدأت مشوارها الفني عام 1976 كراقصة شرقية ثم ممثلة فاجأت الجميع اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب ببداية التسعينيات.
أكدت أن سبب اتخاذها لهذا القرار هو وفاة والدتها حيث مرت بأزمة نفسية خلال هذه الفترة وقد شجعها على اتخاذ قرار الاعتزال عمر عبد الكافي.
وبعد اعتزالها، عملت سحر حمدي كداعية إسلامية بقناة اقرأ ، سحر حمدي شاركت ببطولة عدة أفلام قبل اعتزالها منها المشاغبات في السجن .
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