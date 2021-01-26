ملك أحمد زاهر حديث الجمهور بعد مشهد وفاتها في مسلسل "لؤلؤ".. بالفيديو

ملك أحمد زاهر خطفت الأنظار في مسلسل "لؤلؤ" بسبب مشاهدها المؤثرة بالعمل، رغم قلة عدد مشاهدها، إلا انها نالت على اهتمام الجمهور وإعجابهم، وتصدرت السوشيال ميديا بعد مشهد وفاتها بالعمل.

ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب مسلسل "لؤلؤ"

واحتلت ملك أحمد زاهر التريند بسبب مشهدها المؤثر الأخير في مسلسل "لؤلؤ"، وبعد وفاتها في أحداث العمل، حيث تجسد دور ابنة أحمد زاهر ونجلاء بدر في العمل، وبدأت رحلتها في المسلسل بمشهد مؤثر مع والدتها، بعدما اكتشفت انها أخفت عليها أمر عائلتها، بالإضافة إلى رفض والدها أحمد زاهر الاعتراف بها في المسلسل، قبل وفاتها في الحلقة السابقة من المسلسل، وعلقت على دورها قائلة:"منه ماتت.. فخورة اني كنت ضمن مسلسل مهم وًناجح زي لؤلؤ وعايزة اشكركوا كلكوا علي دعمكوا ليا وتشجيعكوا الدائم بحبكوا".

ملك أحمد زاهر تكرر تعاونها مع والدها بعد "لؤلؤ"

وتلقت ملك أحمد زاهر إشادات من جمهور مواقع التواصل بسبب أدائها المؤثر في مشاهدها الأولى بالمسلسل، خاصة بعد صدمتها في والدتها بعدما عرفت إنها تخفي عنها الكثير من الأمور عن عائلتها وحياتها، وكذلك في مشاهدها الأخيرة في المسلسل وآخرها مشهد وفاتها، وحظيت مشاهدها مع والدها أحمد زاهر على تفاعل كبير من الجمهور، وكشفت ملك عن تأثر والدها وبكائه أثناء تصوير أحد مشاهدها ونشرت صورة له وقالت:" اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وانا بعمل مشهد امبارح في لؤلؤ.. اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه ووقف جمبي وماسبنيش ولا ثانية لوحدي. شكرا على انك الداعم الأول لي.. بحبك اوي اوي يا زيزو".

وأشاد أحمد زاهر بأداء ابنته في المسلسل، ونشر صورة له معها، وأشاد بأدائها في المسلسل، وعلق على المشهد الذي أدته أمامه وقال:" طارق ومنة.. مسلسل لؤلؤ، والله يا بنتي انا كأحمد معترف بيكي.. برافو منه"، وأعلنت ملك أحمد زاهر عن استعدادها لتكرار تعاونها مع والدها من جديد بعد مسلسل "لؤلؤ"، وذلك خلال فيلم بعنوان "الفارس"،.

ملك زاهر تعود للأضواء بعد توقف لسنوات

وكثفت ملك أحمد زاهر نشاطها على مواقع التواصل مؤخراً، بالتزامن مع عودتها الفنية، واستطاعت تحقيق عودة قوية لها بعدما توقفت عن التمثيل عام 2013 بعد مشاركتها كطفلة في مسلسل "القاصرات"، وتستعد للمشاركة في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب".