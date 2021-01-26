لقاء الخميسي ترد على منتقدي اتجاهها للغناء (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة لقاء الخميسى، مقطع فيديو ترد فيه على منتقيدي اتجهاها للغناء واقامتها حفل بساقية الصاوي، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت لقاء الخميسي في الفيديو:"لا أرى أزمة في دخولى مجال الغناء خاصة أن هناك مطربين اتجهوا لعالم التمثيل".

وأوضحت أنه من المفترض أن يعرف الممثل أن يغني ويرقص ويعمل أي شيئ لها علاقة بالفن بشكلٍ عام، مضيفة: "دي حاجات مش محتاجين نتناقش فيها".

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

