تحل اليوم الثلاثاء 26 يناير ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي قدمت العديد من الإعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني الكبير .
كان لسعاد حسني 3 وصايا طلبتها من صديقها الدكتور عصام حسني، طبيب التخدير وعلاج الأورام، والذي شرع لتنفيذها بعد رحيلها، وأول وصية هي كتابة كتاب عن أسرارها وهو ما حققه لها بالفعل.
وكشف عصام حسني في تصريحات لبرنامج صباح البلد :"أن الوصية الثانية أن يزور قبرها في كل مرة يزور مصر وهو أمر يلتزم به بشكل مستمر والوصية الثالثة عدم نشر أي صور تخص الفترة التي كانت تقضيها في لندن وهو ما التزم به أيضا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاد سعاد حسني .. 3 وصايا لـ السندريلا قبل رحيلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.