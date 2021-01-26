في ذكرى ميلادها.. 5 معلومات عن الراقصة المعتزلة سحر حمدي

تحتفل اليوم الفنانة سحر حمدى بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز الراقصات اللاتي اتجهن الى التمثيل قبل أن تعتزل وترتدى الحجاب، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنها:

1- من مواليد 26 يناير 1956، أى تبلغ من العمر 62 عامًا.

2- من أهم أعمالها "أرجوك اعطني هذا الدواء"، و"ننوسة"، و"المشاغبون في نويبع"، و"المشاغبات في السجن".

3- قررت الاعتزال وارتداء الحجاب بعد وفاة والدتها.

4 اتجهت إلى تقديم البرامج الدينية، ثم عادت للاعتزال مرة أخرى.

5- سافرت الى لندن للعلاج، بعد أن حصلت على دواء خاطئ.