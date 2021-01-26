جميلة عوض تكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن العمل الذي أضاف لرصيدها الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - تعد الفنانة جميلة عوض إحدى النجمات اللاتي يتميزن بحضور وكاريزما خاصة، قدمت العديد من الأدوار المتنوعة والمختلفة.

وقالت جميلة عوض لـ"دوت الخليج الفني" إنها تختار العمل على أساس أنه شيء جديد ويضيف لمشوارها الفني وأن يكون خطوة للأمام فى مسيرتها.

وأشارت جميلة عوض أن مسلسل "تحت السيطرة"، أضاف إلى مشوارها الفني بشكل كبير.

ولفتت إلى أن السب في ذلك أن "تحت السيطرة" أول عمل قدمته والجمهور شاهده بشكل كبير كما لاقى قبولًا لدى النقاد والمشاهدين على حد سواء

يذكر أن مسلسل "تحت السيطرة" بطولة النجمة نيللى كريم وظافر العابدين وأحمد وفيق وهانى عادل، تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن وإنتاج العدل جروب،