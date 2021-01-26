نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التوصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام."

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة الفنان القدير صلاح عبدالله بعيد ميلاده. شاركت الفنانة الشابة "مريهان حسين"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها. حرصت الفنانة لقاء الخميسي على الرد حول منتقدي حفلها في ساقية الصاوي، مؤكدة أن البعض سألها عما إذا كانت ممثلة أم مغنية قائلة: "الناس اللي بتسأل عشان حفل ساقية الصاوي وبتقولي انتي مغنية ولا ممثلة هو لما أنتي ممثلة ليه بتغني؟".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. بالشورت.. شاهد مريهان حسين تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها.. ولقاء الخميسى ترد على منتقدى حفلها الغنائي بساقية الصاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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